حذر الجيش الليبي، السبت، مليشيا ما يسمى حكومة الوفاق في طرابلس من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعه.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: "لدينا معلومات مؤكدة بأن مليشيات الوفاق تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة".

وأضاف قائلا: "ملتزمون بوقف إطلاق النار لإنجاح العملية السياسية، وندعو الطرف الآخر لوضع حد لمليشياته ووقف استفزازاتها".

ونفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة" بالجيش الليبي صحة أي أخبار حول تنفيذ أي أعمال عسكرية خارج نطاق تمركزاتها.

وأكد المركز في بيان، الخميس، أن "خرق الهدنة هي أعمال مليشياوية وأن هذه الادعاءات لإدراكها قرب زوالها من المشهد".

ومطلع يونيو/حزيران الماضي زار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بصحبة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، وأسفر اللقاء مع القيادة المصرية عن مبادرة "إعلان القاهرة"، للتأكيد على الإرادة الليبية والدفع في اتجاه الحلول السياسية للأزمة.

ودعت المبادرة إلى احترام جميع جهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤوليته ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة ولاقت المبادرة ترحيبا عربيا وإقليميا ودوليا.