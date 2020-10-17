شهادة مورينيو تبشر بن رحمة بالتألق مع وست هام

نال الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد، تقدير البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، وذلك قبل لقاء الفريقين، الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اللاعب الدولي الجزائري انضم إلى "الهامرز"، الجمعة، معارا من برينتفورد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب"، مع وجود بند يتيح لوست هام ضمه نهائيا قبل نهاية الموسم الحالي.

وظهر المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي، الجمعة، في ظل التقارير التي أفادت بفشل صفقة انتقال بن رحمة إلى وست هام، لعدم اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

رغم ذلك، تحدث مورينيو قبل أن تتم الصفقة عن انطلاقة وست هام هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، حيث قال "لقد جلب إلى الفريق لاعبين جددا، وأعتقد أنه حصل الآن على لاعب آخر رائع من برينتفورد".

وقصد مدرب السبيرز الإشارة إلى صفقة بن رحمة، بوصفه باللاعب الرائع، وهو ما يؤكد تقدير "سبيشال وان" للنجم الجزائري صاحب الـ25 عاما قبل بدء رحلته الجديدة مع الفريق اللندني.





ومن الممكن للنجم الجزائري تسجيل ظهوره الأول مع وست هام تحت أعين مورينيو، عندما يلتقي الفريقان في الجولة الخامسة (الأحد)، ممنيا نفسه بترك بصمة في المباراة حال مشاركته، سواء كأساسي أو من مقاعد البدلاء.

يذكر أن بن رحمة كان على مشارف الصعود رفقة برينتفورد إلى البريمييرليج مع نهاية الموسم الماضي، لكن فريقه فشل في الأمتار الأخيرة، ليصعد وست بروميتش ألبيون بدلا منه.