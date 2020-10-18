أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 17 أكتوبر 2020

انخفضت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة صباح اليوم السبت، في وقت يتجه فيه المعدن النفيس صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 299.07 ريال (61.09 دولار)، مقارنة بنحو 229.69 ريال (61.23 دولار) خلال تعاملات أمس الجمعة.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 200.44 جنيه (53.45 دولار)، مقارنة بنحو 200.98 ريال (53.57 دولار)، في تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية في السعودية نحو 171.81 ريال (45.81 دولار)، مقارنة بنحو 172.27 ريال (45.92 دولار).

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، الجمعة، ويبدو متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه بينما يبدو تقديم المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1907.50 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكي) الجارية والتي لم تسفر عن تقدم".

أضاف "الجميع متفقون على احتمال أنه لن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات".

يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.