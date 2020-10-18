دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/18 11:12 ص بتوقيت أبوظبي
قال مسؤولون محليون أفغان، الأحد، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخران إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مركز شرطة بإقليم غور.
ونقلت وكالة تولو الأفغانية عن عارف عابر المتحدث باسم والي غور قوله إن الانفجار وقع بالقرب من مقر الشرطة في منطقة فيروزكوه.
والجمعة، أعلنت السلطات الأفغانية، إصابة 13 شخصا في انفجار بولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قال الجمعة إن واشنطن تريد سحب قواتها من أفغانستان، ولكن بطريقة تساعد حلفاءها وشركاءها.
وبحسب أوبراين فإن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 4400 جندي قريبا.
ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق سلام مع حركة طالبان في يناير/كانون الثاني الماضي يفيد بوقف الهجمات الإرهابية مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.
وبموجب هذا الاتفاق، ينخفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يوما، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.