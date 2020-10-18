دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالسبت 2020/10/17 04:25 م بتوقيت أبوظبي
أعرب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي الجديد، عن رغبته في السير على خطى مواطنه رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي.
وست هام تعاقد مع بن رحمة قادما من برينتفورد الإنجليزي، مساء الجمعة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء.
وقال بن رحمة في تصريحات لقناة وست هام عبر موقع "يوتيوب"، إن محرز حقق نجاحات كبيرة في الدوري الإنجليزي، لا سيما أنه توج باللقب مرتين، الأولى مع ليستر سيتي والثانية بقميص الفريق السماوي.
وأضاف في هذا الصدد: "محرز رفع رأس الشعب الجزائري، أتمنى السير على خطاه في أول تجربة بالبريمييرليج، وسأعمل على إسعاد الجماهير".
نصائح سفيان فيغولي
لاعب وست هام الجديد تطريق أيضا لمواطنه سفيان فيغولي، الذي سبق أن حمل ألوان "الهامرز" منذ سنوات مضت.
وقال في هذا الشأن: "فيغولي لاعب كبير، وقبل توقيعي هنا تحدثت معه وقدم لي نصائح عديدة، وحفزني للانتقال إلى وست هام".
واختتم بقوله: "سأعمل على تقديم أفضل مُستوى ممكن هنا، مثل فعل هو أيضا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاحات محرز تلهم سعيد بن رحمة في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.