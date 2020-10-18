دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/18 02:43 م بتوقيت أبوظبي
حطت طائرة السلام الثانية، الأحد، رحالها في مطار المنامة، حاملة الوفد الإسرائيلي الأمريكي، في رحلة هي الأولى للبحرين والثانية لدولة خليجية بعد الإمارات.
ومن مطار بن غوريون في تل أبيب، انطلقت ظهر اليوم الرحلة رقم "973" إلى مطار المنامة، في رحلة تدشين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين رسميا.
وتحمل الطائرة الرقم "973" وهو الكود الدولي لمملكة البحرين على غرار طائرة "العال" التي سافرت الشهر الماضي إلى أبوظبي والتي حملت الرقم "971" وهو الكود الدولي للإمارات وعرفت حينها بطائرة السلام.
واستغرقت الطائرة ساعتين وربع الساعة منذ انطلاقها من تل أبيب وحتى وصولها إلى مطار العاصمة البحرينية المنامة.
وتقل الطائرة وفدا إسرائيليا كبيرا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، إضافة إلى وفد أمريكي بقيادة وزير الخزانة ستيفن مينوشين ويضم مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.
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