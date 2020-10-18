بصمات الشر الأردوغانية على خريطة العالم

مرتزقة هنا.. وسلاح هناك.. وبصمات شر تطال العالم أجمع، تلك هي حقيقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طالما تغنى باتباع سياسة "صفر مشكلات" التي سرعان ما انهارت نتيجة بحثه الدائم عن إثارة التوترات.
مرتزقة وسلاح وإرهاب.. بصمات شر أردوغان على خريطة العالم
عدائية عانى منها الشعب التركي الذي يدفع فاتورة سياسات نظامه القمعي، الذي بات محاطا بعداء الجميع، التقرير التالي يرصد بصمات شر أردوغان.
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