مسلسل اعتذارات يخمد نيران ديربي إيفرتون وليفربول

قدم ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي، اعتذاره للإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط الغريم التقليدي ليفربول، بعد الالتحام القوي بينهما خلال مباراة الفريقين، السبت.

إيفرتون حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد أن اقتنص تعادلا بنتيجة 2-2 أمام الضيف والجار ليفربول، في انطلاقة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، تدخلا عنيفا من ريتشارليسون ضد ألكانتارا، تسبب في إصابة الأخير لكن طبيعتها لم تتحدد بعد.

ورغم أن ألكانتارا نهض وعاد للعب بعد طرد ريتشارليسون، وشارك في تهيئة هدف متأخر لفريقه أحرزه جوردان هندرسون قبل إلغائه، إلا أنه تبين لاحقا تعرضه للإصابة بالفعل.



وقال ريتشارليسون في بيان: "كل من يعرف خلفيتي، يدرك جيدا أنني لم أكن لاعبا عنيفا على الإطلاق".





وأضاف اللاعب البرازيلي بقوله: "لم أتعمد إيذاء تياجو، وبالفعل بعثت إليه برسالة اعتذار وأنا أفعل هذا أيضا على العلن، أتمنى ألا يكون تعرض لأي إصابة وأن يكون كل شيء على ما يرام".

كذلك خرج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول من المباراة مبكرا، بسبب الإصابة، بعد التحام مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

وقال هندرسون لاعب "الريدز" إن بيكفورد يشعر بالأسف نتيجة ما حدث رغم أنه لم يتعرض لأي عقوبة نتيجة التدخل ضد فان ديك.

واختتم في تصريحات مقتضبة: "جاء جوردان واعتذر لي بعد المباراة وطلب مني إبلاغ فان ديك بذلك وانتهى الأمر".



