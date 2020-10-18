بعد بلماضي.. تصريح جديد يهدد مستقبل بلايلي مع منتخب الجزائر

واصل الجناح الجزائري يوسف بلايلي تلقي التهديدات بخصوص مستقبله مع منتخب الجزائر، في ظل حالة الغموض التي تسيطر على مستقبله خلال الفترة الحالية.

بلايلي أعلن فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية، بداعي عدم الحصول على مستحقاته، دون أن يتم الانتقال إلى أي فريق آخر حتى الوقت الراهن.

وضع بلايلي دفع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، للتأكيد على أنه لن يضمه إلى "محاربي الصحراء" خلال الفترة المقبلة، حتى يستقر على الانتقال إلى نادٍ جديد.

تهديد جديد

وبعد بلماضي، جاءت تصريحات خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ليمثل رسالة تهديد أخرى للاعب الدولي مع منتخب الجزائر.

وقال زطشي لإذاعة الجزائر الدولية: "يوسف بلايلي عليه مُراجعة نفسه في أسرع وقت ممكن، إن أراد ااسترجاع مكانته مع المنتخب الجزائري".

وأضاف :"يجب على وكلاء أعماله التحرك لكي يجدوا له فريقا يضمن له اللعب في المستوى العالي ويسمح له باسترجاع مؤهلاته".





رئيس الاتحاد الجزائري حرص أيضا على تأكيد مكانة النجم الدولي الجزائري، حيث اعتبر أنه من أبرز العناصر التي يعتمد عليها "محاربو الصحراء" بشكل عام.

وأوضح "بلايلي عضو مهم في الفريق الوطني، لا يُمكنني وصفه بالأساسي أو غير الأساسي، ولكنه من بين أفضل اللاعبين الجزائريين، ونعرف إمكانياته".

يُذكر أن بلايلي تعاقد مؤخرا مع شركة ألمانية عالمية لتسيير أعماله، على أمل تحويله الى أوروبا مُباشرة بعد فسخ العقد الذي يربطه مع الأهلي السعودي.