بعد بلماضي.. تصريح جديد يهدد مستقبل بلايلي مع منتخب الجزائر

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالسبت 2020/10/17 07:32 م بتوقيت أبوظبي
واصل الجناح الجزائري يوسف بلايلي تلقي التهديدات بخصوص مستقبله مع منتخب الجزائر، في ظل حالة الغموض التي تسيطر على مستقبله خلال الفترة الحالية.
بلايلي أعلن فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية، بداعي عدم الحصول على مستحقاته، دون أن يتم الانتقال إلى أي فريق آخر حتى الوقت الراهن.
وضع بلايلي دفع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، للتأكيد على أنه لن يضمه إلى "محاربي الصحراء" خلال الفترة المقبلة، حتى يستقر على الانتقال إلى نادٍ جديد.
تهديد جديد
وبعد بلماضي، جاءت تصريحات خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ليمثل رسالة تهديد أخرى للاعب الدولي مع منتخب الجزائر.
وقال زطشي لإذاعة الجزائر الدولية: "يوسف بلايلي عليه مُراجعة نفسه في أسرع وقت ممكن، إن أراد ااسترجاع مكانته مع المنتخب الجزائري".
وأضاف :"يجب على وكلاء أعماله التحرك لكي يجدوا له فريقا يضمن له اللعب في المستوى العالي ويسمح له باسترجاع مؤهلاته".
رئيس الاتحاد الجزائري حرص أيضا على تأكيد مكانة النجم الدولي الجزائري، حيث اعتبر أنه من أبرز العناصر التي يعتمد عليها "محاربو الصحراء" بشكل عام.
وأوضح "بلايلي عضو مهم في الفريق الوطني، لا يُمكنني وصفه بالأساسي أو غير الأساسي، ولكنه من بين أفضل اللاعبين الجزائريين، ونعرف إمكانياته".
يُذكر أن بلايلي تعاقد مؤخرا مع شركة ألمانية عالمية لتسيير أعماله، على أمل تحويله الى أوروبا مُباشرة بعد فسخ العقد الذي يربطه مع الأهلي السعودي.
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