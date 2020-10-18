دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/18 10:35 م بتوقيت أبوظبي
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، عدة أوامر ملكية، بينها إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، و21 عضوا آخرين.
وشملت الأوامر الملكية تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبد الله آل الشيخ وتعيين 150 عضوا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات.
وشملت أيضا الأوامر الملكية تعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي، نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
وكذلك تعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
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