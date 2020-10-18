"قاهر الوداد".. صحف جنوب أفريقيا تحتفل بمدرب الأهلي المصري

احتفلت صحف جنوب أفريقيا بفوز الأهلي المصري على الوداد المغربي، بقيادة مدربها بيتسو موسيماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي اقتنص فوزا ثمينا بهدفين دون رد على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء على الوداد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي الفريقان إيابا على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبلة، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد لضمان التأهل.

إنجاز شخصي

صحيفة "كيك أوف" واسعة الانتشار، قالت إن موسيماني حقق إنجازا شخصيا في أول ظهور بأبطال أفريقيا مع الأهلي، ووضع قدما في المباراة النهائية بفوز خارج القواعد.

وأشارت إلى أن بيتسو أنهى أخيرا عقدة الوداد بعدم الفوز على ملعب الأخير خلال 5 زيارات سابقة مع فريق صنداونز الجنوب أفريقي، لكنه حقق ذلك مع كتيبة "الشياطين الحمر".

وعن مستوى اللاعبين، قالت: "كان الأداء مثاليا يعكس احترافية الفريق ووجود رغبة لاقتناص اللقب التاسع، الذي استعصى عليهم منذ عام 2013".





رد الاعتبار

صحيفة "نيوز 24" قالت إن فوز الأهلي على الوداد جاء بمثابة رد اعتبار مزدوج بالنسبة لبطل مصر وكذلك مدربه موسيماني.

وأشارت إلى أن الأهلى أنهى سلسلة لاهزيمة للوداد على ملعبه بالبطولة، استمرت 26 مباراة منذ يوليو/ تموز 2016، ليرد اعتباره من خسارة نهائي المسابقة قبل 3 سنوات على نفس الملعب.

كما تمكن موسيماني من إنهاء عقدة الوداد، الذي اصطدم به في 10 مباريات كاملة على مدار السنوات الأربع الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، لم ينجح خلالها في الفوز بالدار البيضاء، قبل انتقاله للعمل مع الأهلي.

واختتمت بالإشارة إلى أن: "رغم السجل المثالي والقياسي للأهلي في عدد مرات التتويج باللقب، إلا أن الفريق لم يفز به منذ 7 سنوات كاملة، ويأمل في إنهاء العقدة هذا العام مع بيتسو".





انتصار خاص

تغطية صحيفة citizen للمباراة لم تختلف كثيرا عن باقي وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، وأشارت أيضا إلى إنهاء عقدة الوداد وإلحاق أول هزيمة بالفريق على ملعبه منذ فترة طويلة.

كما سلطت الضوء على تصريحات بيتسو بعد نهاية المباراة، الذي وصف الانتصار باللحظة الخاصة لدى اللاعبين والجهاز الفني وكافة عناصر الفريق.

موسيماني أضاف: "تركيزي كان واضحا بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها".

وأردف: "أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعني أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد نادٍ يفوز على طول الخط.

واختتم: "ذهبنا إلى الدار البيضاء احترام كبير لمنافس قلما يخسر على ملعبه، سجلنا هدفا مبكرا بجانب التصدي لركلة جزاء، وكلها عوامل جلبت لنا النصر".