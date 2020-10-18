عكرمة صبري.. مطية لنصرة أردوغان

عكرمة صبري رئيس ما يسمى الهيئة الإسلامية العليا في القدس، والذي ينظر إلى أردوغان كخليفة للمسلمين وحاميا لهم، لا يعتبر زيارة أردوغان إلى الكنيست الإسرائيلي، ووضع أكاليل من الزهور على قبر تيودور هرتزل تطبيعًا.

نفس الرجل يعتبر عقد الإمارات والبحرين اتفاقًا للسلام مع إسرائيل، والذي يوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ويخلق رخاء اقتصاديا وسلام واستقرار في الشرق الأوسط تطبيعًا، في تناقض فج يكشف عن أجندته الموالية لأردوغان.