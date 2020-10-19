"سنعود قريبا".. بيرلو يبرز 3 أسباب لتراجع مستوى يوفنتوس

استعرض أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي، أسباب تراجع مستوى ونتائج فريقه في انطلاقة الموسم الحالي من الدوري الإيطالي 2020-2021.

يوفنتوس تعادل مع مضيفه كروتوني 1-1، علما بأن الأخير خسر كل المباريات التي خاضها في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن.

ومثلما حدث خلال تعادله 2-2 مع روما قبل 3 أسابيع، طُرد لاعب من يوفنتوس في منتصف الشوط الثاني، وهو فيدريكو كييزا، ليضطر "بيانكونيري" لخوض معركة شرسة بـ10 لاعبين.



وقال بيرلو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "للأسف في آخر مباراتين لعبنا بـ10 لاعبين بسبب استهتارنا، وتعين علينا خوض معركة لكننا فريق شاب يحتاج لمزيد من العمل".

وحصل بيرلو على وظيفته الأولى كمدرب في أغسطس/ آب، عندما أقيل ماوريسيو ساري من منصب القيادة الفنية للفريق.



المدرب الشاب يعتقد أن هناك 3 عوامل أسهمت بالدور الأكبر في تراجع يوفنتوس هذا الموسم، وهي قصر فترة التحضير بالإضافة للاستدعاء الدولي لبعض لاعبيه، وحالة الاستهتار التي تسيطر على عدد من عناصر الفريق.

وفسر بيرلو تصريحاته بقوله إنه لم يحصل على وقت كاف للعمل مع الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين الجدد، مثل كييزا وديان كولوسيفسكي ووستون ماكيني.

وأضاف: "لم نعمل كثيرا في الأشهر القليلة الأولى، كما ذهب اللاعبون إلى منتخباتهم الوطنية ويحتاج الشبان إلى خبرة في ضربات البداية".



وأردف: "هناك لحظات من الاستهتار وهذا يحدث، نمتلك فريقا شابا ما زال في مرحلة البناء ونحن بحاجة لبعض الوقت وسيرتكب الشباب أخطاء، كما قلت لم نحصل على وقت للإعداد".

ويملك يوفنتوس، الساعي لتحقيق لقبه العاشر على التوالي 8 نقاط من أربع مباريات، وتراجع بفارق 4 نقاط خلف ميلان المتصدر.

واختتم بيرلو في هذا الصدد بقوله: "كنا نعرف أن هناك العديد من الفرق ستنافس على اللقب، ستكون معركة طويلة، علينا حصد النقاط، للأسف نفقد بعضها بعيدا عن ملعبنا لكننا سنعود للمقدمة قريبا".