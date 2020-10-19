أعلن مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، أن تدهورا قد طرأ على الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وفي الثامن من الشهر الجاري، أصيب عريقات بالفيروس والتزم منزله بالضفة الغربية، قبل أن تتدهور حالته ويتم نقله إلى المستشفى الإسرائيلي.
وفي بيان صادر عن "هداسا عين كارم"، قال المستشفى إن عريقات "قضى ليلة هادئة، لكن هذا الصباح تدهورت حالته التي تُصنف على أنها حرجة وتسببت له بضيق تنفس"، مشيرا إلى أنه جرى "تخديره وتنويمه".
ولفت إلى أن عريقات (65 عاما) يواجه "تحدياً كبيراً في علاج كورونا، نظرا لأنه قام بزرع رئة في السابق، مع نقص جهاز المناعة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، خضع المسؤول الفلسطيني المصاب بتليّف رئوي، لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية،
ولا تتوفر في المستشفيات الفلسطينية خبرة لمعالجة المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة رئة.
وانخرط عريقات في العمل السياسي منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومن ثم تدرج في الوفد الفلسطيني المفاوض حتى بات رئيسا للوفد وما زال في منصبه حتى الآن.
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