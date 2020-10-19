الأرقام القياسية تخضع للأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

حقق ناديا الأهلي والزمالك المصريان العديد من الأرقام القياسية، بعدما نجحا في الفوز على الوداد والرجاء المغربيين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في الفوز على الوداد بنتيجة 2-0، مساء السبت، على ملعب محمد الخامس، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز على الرجاء 1-0، بنفس الملعب.

أرقام الأهلي القياسية

فوز الأهلي على الوداد كان الأول له خارج ملعبه في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخه.

بالإضافة إلى ذلك، كان هذا الفوز هو الأول الذي يحققه الفريق الأحمر خارج ملعبه في البطولة، منذ عامين، وتحديدا منذ الفوز على الترجي التونسي 1-0، في أغسطس/آب 2018.

الأهلي أيضا قاد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق أول انتصار على الوداد المغربي في ملعب الأخير.





والتقى موسيماني مع الوداد في 5 مناسبات من قبل على ملعب الفريق المغربي، فشل في تحقيق أي انتصار خلالهم مع فريقه السابق صنداونز.

أرقام الزمالك القياسية

في المقابل، كان الفوز الذي حققه الزمالك على الرجاء أيضا هو الأول له خارج ملعبه في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

الفوز أيضا كان الأول الذي يحققه "الفارس الأبيض" خارج ملعبه منذ 4 سنوات، عندما فاز على أنيمبا النيجيري 1-0 في عام 2016.





المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الزمالك الوحيد، ليحقق رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ القلعة البيضاء.

وبات بن شرقي أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف لصالح الزمالك في البطولات الأفريقية، برصيد 9 أهداف، متفوقا على عبدالله سيسيه الذي سجل 8.