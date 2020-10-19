سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020.. صعود طفيف للجنيه

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الإثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وسجل أعلى سعر للشراء 15.650 جنيه، وأقل سعر للشراء 15.620 جنيه، أما أعلى سعر للبيع فسجل 15.753 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 15.720 جنيه.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت مصر إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن "LSE"، وهو يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.

وتبلغ قيمة الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية، نحو 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات، وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وسجل سعر صرف الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.750 جنيه للبيع في بنوك، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، الكويتي الوطني، البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بنك مصر (حكومي)، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

واستقر سعر الدولار عند 15.640 جنيه للشراء، و15.740 للبيع، في بنوك، التعمير والإسكان، عودة، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، بلوم، الأهلي الكويتي، وبنك الأسكندرية.

وانخفض سعر الدولار في 6 بنوك ليسجل 15.630 جنيه للشراء، و15.730 جنيه للبيع، والبنوك هي: إتش إس بي سي، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، العربي الأفريقي الدولي، مصر إيران التنمية، والمصرف المتحد.

بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 15.622 جنيه للشراء، و15.753 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 15.620 جنيه للشراء، و15.720 جنيه للبيع.

اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو في مصر 18.306 جنيه للشراء، و18.465 جنيه للبيع وفقا لشاشة البنك المركزي المصري، بينما سجل سعر الإسترليني نحو 20.173 جنيه للشراء، و20.349 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وعلى شاشات البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 4.086 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.238 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل 48.752 جنيه للشراء، 51.470 جنيه للبيع.