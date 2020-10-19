نشوة القلوب بعودة الصلاة إلى بيت الله الحرام

فتحت الأبواب، أزهرت قلوب المؤمنين، فللشوق وزن كثقل الجبال.. وأي شوق ولمن؟

جاج بيت الله الحرام يودعون المشاعر المقدسة بعد طواف الوداع

لبيت الله، مهبط الوحي على خاتم الأنبياء، لأرض النور مركز الأرض، أطهر بقعة على وجه الدنيا، لأقدس روضة عرفها بنو آدم.

ولأن لكل شيء أجلا.. سمحت المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة وفي المسجد النبوي.. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أيام من استئناف أداء العمرة.

