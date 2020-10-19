قال مسؤولان أمريكيان، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد الاتفاق مع السودان على رفعه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والإعلان عن ذلك قد يكون خلال أيام.

وقال أحد المسؤولين لرويترز، إن الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائما على التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وافق مبدئيا على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن "بشرط"، في تغير لموقفه السابق الرافض بشكل مطلق لهذه الخطوة.

وتحدثت تقارير خلال الأيام الماضية أن المفاوضات بين السودان وإسرائيل قطعت شوطاً بعيداً وأن توقيع اتفاق السلام بين البلدين متوقف على موافقة حمدوك الذي أظهر رفضاً في وقت سابق.

وأكد المصدر السوداني أن حمدوك أبدى موافقته على السلام مع إسرائيل، لكنه "مايزال رافضاً ربط المسألة بقرار رفع اسم بلاده من قائمة أمريكا للدول الراعية للإرهاب، باعتبار أن الملفين مختلفين ولا ينبغي خضوعهما لأي مساومة."

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إلى أن بعض الأحزاب داخل تحالف قوى الحرية والتغيير ترفض مساعي السلام مع إسرائيل وتعتقد أن ذلك من اختصاص الحكومة المنتخبة.



وإذا أقدم السودان على تلك الخطوة سيكون هو البلد العربي الخامس الذي يعقد اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.