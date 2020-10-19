سياسة دوت الخليج الإخبارية الإثنين 2020/10/19 08:46 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/10/19 08:46 م بتوقيت أبوظبي

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون ستخضع لعزل ذاتي لمدة سبعة أيام بعد مخالطة شخص أثبتت الاختبارات إصابته بكوفيد-19. وأضاف المكتب في بيان "بريجيت ماكرون خالطت الخميس الماضي شخصا أثبتت الاختبارات اليوم الإثنين إصابته بكوفيد-19، وتظهر عليه أعراض المرض". وتابع قائلا "وفقا لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام. ولا تظهر على بريجيت ماكرون أي أعراض للمرض في الوقت الحالي". وأكد القصر الرئاسي الفرنسي، أن إدخال بريجيت ماكرون العزل الصحي لن يؤثر على جدول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يخالط مصابا عن قرب.

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