سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في السوق الموازية "السوداء"، وذلك بعد عدة أيام من الصعود.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العملة الخضراء سجلت 255 جنيها مقابل 260، الأحد، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار لدى البنوك.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة 55 جنيها للشراء و55.72 جنيه للبيع.

وقالت وكالة رويترز إنه رغم إسقاط الولايات المتحدة العقوبات التجارية في 2018، لا يزال السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يقوض حصوله على التمويل الأجنبي وتخفيف أعباء الديون. والبنوك والشركات الدولية بطيئة في التعامل معه.

ويسعى السودان لرفعه من القائمة منذ أكثر من عام.

وقبل أيام، وقع السودان 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك بحسب ما ذكر قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة.

وأفاد بيان وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة والتعدين أعلن التوقيع على 10 اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بعدد من المربعات.

في الوقت نفسه، استمر تصاعد التضخم في السودان الشهر الماضي، مع تواصل ارتفاع أسعار الأغذية، والمشروبات، والوقود، وتوسع السوق الموازية "السوداء" للدولار الأمريكي.

وقال جهاز الإحصاء السوداني إن التضخم السنوي تسارع إلى 212.29% في سبتمبر/أيلول الماضي من 166.83% في أغسطس/آب الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمواصلات.

اليورو والإسترليني

في البنوك استقر سعر اليورو عند 64.66 جنيه للشراء و 64.98 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 71.61 جنيه للشراء و71.97 جنيه للبيع.

الريال والدرهم

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و 14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 179.50 جنيه للشراء و180.40 جنيه للبيع في البنوك.