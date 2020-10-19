معجزة مورينيو.. قصة مقابلة قادت هاري كين لـ"الانفجار" مع توتنهام

يقدم هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، واحدا من أفضل مستوياته على الإطلاق، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 5 جولات فقط من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كين سجل هدفين وصنع آخر في المباراة التي تعادل فيها توتنهام مع ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-3، مساء الأحد، في الجولة الخامسة من "البريمييرليج".

وعلى الرغم من أنه خاض 5 لقاءات فقط مع توتنهام هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه أسهم في 12 هدفاً، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

كلمات مورينيو

توهج هاري كين لم يكن وليد الصدفة، حيث نجح المهاجم الإنجليزي في التدرج بمستواه منذ تولي مورينيو القيادة الفنية للفريق منتصف الموسم الماضي.

مورينيو عُين مدرباً لـ"السبيرز" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بقي في ملعب وايت هارت لين على مدار 5 سنوات.



ووفقا لوثائقي "كل شيء أو لا شيء"، الذي استعرض مسيرة توتنهام في الموسم الماضي، فإن مورينيو اجتمع بهاري كين في ثالث أيامه في توتنهام.





وقال مورينيو في رسالته لكين: "أعرف أنه كانت لك علاقة رائعة للغاية مع ماوريسيو بوكيتينو، وأنا أحب هذا، ودوما أسأل نفسي إذا كانت العلاقة رائعة مع المدرب السابق فلماذا لا أكون أنا كذلك؟".

وأضاف: "لقد رأيتك تتدرب يوم أمس، ولا يساورني أدنى شك بأنك قائد، هذا شعوري، العالم ينظر للكرة الإنجليزية باحترام رهيب، ولكنهم يعتقدون أن نجوم اللعبة ليسوا إنجليز، لذلك يجب أن نبني علاقتنا في هذا الإطار، كمدرب فإن معاييري عالمية".

وأكمل مورينيو حديثه لمهاجم إنجلترا الأول: "أن تكون معي فسيمكنني مساعدتك على الانفجار".





توهج هاري كين

وبعد نحو عام من تلك المقابلة، نجح هاري كين في تحقيق نبوءة مدربه، ليقدم مستويات مميزة على مدار الفترات الماضية.

الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز كشف أن كين بات أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل للمساهمة في 12 هدفا بعد 5 جولات فقط من المسابقة.

وكسر كين رقم الفرنسي تييري هنري مع أرسنال، حيث أسهم في 11 هدفا خلال أول 5 جولات في موسم 2004-2005، منها 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

وخلف كل من هاري كين وتييري هنري، يأتي الإنجليزي واين روني مع مانشستر يونايتد، في موسم 2011-2012، حيث أسهم في 10 أهداف، بتسجيل 9 أهداف وصناعة آخر.