الذكاء الاصطناعي

بين الحزن والسعادة.. بن رحمة يثير المشاعر في ناديه القديم

0 نشر
0 تبليغ

رياضة

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغي

الإثنين 2020/10/19 04:30 م بتوقيت أبوظبي

أثار الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي الجديد، مجموعة من المشاعر المختلطة في ناديه القديم برينتفورد، عقب الرحيل عن صفوفه.

وأعلن نادي وست هام يونايتد، الجمعة الماضية، تعاقده مع بن رحمة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند الشراء في عقده.

بين الحزن والسعادة

الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي برينتفورد، عبر عن حسرته لرحيل الدولي الجزائري، معتبرا أنه سيترك فراغا رهيبا في الخط الأمامي خلال ما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

وقال فرانك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برينتفورد: "بطبيعة الحال أنا حزين بعد رحيل بن رحمة، لأنه من المؤسف القول وداعا للاعب كبير".

وأضاف: "ما يزيد من أسفي هو أنه كان عنصرا يمتلك عقلية رائعة، مما يجعل من فقدانه خسارة كبيرة بالنسبة لنا".

واستدرك: "ولكن ومن جهة أخرى، يمكنني التأكيد على أن رحيل بن رحمة الى البريمييرليج كان أمرا طبيعيا نظرا لمُستواه، والوقت كان مُناسبا لذلك".

وأردف: "نحن فخورون بأن فريقنا كون لاعبا قادرا على التواجد مع كبار الدوري الإنجليزي".


وشدد توماس فرانك على التطور الكبير الذي شهده مستوى سعيد بن رحمة منذ وصوله إلى الفريق الإنجليزي.

وأوضح: "سعيد تطور كثيرا خلال العامين اللذين قضاهما معنا، حيث أصبح لاعبا قادرا على صناعة الفارق، بدليل تمكنه من تسجيل أهداف كثيرة وتقديم العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه".

وأتم: "إضافة لقدراته في الهجوم، فإنه عمل كثيرا من أجل التحسن من الناحية الدفاعية، وهو الأمر الذي وُفق فيه الى حد بعيد".

يُذكر أن بن رحمة كان أحد أبرز نجوم برينتفورد على مدار الموسم الماضي، حيث أسهم معه في 25 هدفا، وكان قريبا من قيادته للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن الفريق خسر في المباراة النهائية المؤهلة للمسابقة أمام فولهام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بين الحزن والسعادة.. بن رحمة يثير المشاعر في ناديه القديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا