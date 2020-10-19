بين الحزن والسعادة.. بن رحمة يثير المشاعر في ناديه القديم

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالإثنين 2020/10/19 04:30 م بتوقيت أبوظبي
أثار الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي الجديد، مجموعة من المشاعر المختلطة في ناديه القديم برينتفورد، عقب الرحيل عن صفوفه.
وأعلن نادي وست هام يونايتد، الجمعة الماضية، تعاقده مع بن رحمة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند الشراء في عقده.
بين الحزن والسعادة
الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي برينتفورد، عبر عن حسرته لرحيل الدولي الجزائري، معتبرا أنه سيترك فراغا رهيبا في الخط الأمامي خلال ما تبقى من مباريات الموسم الجاري.
وقال فرانك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برينتفورد: "بطبيعة الحال أنا حزين بعد رحيل بن رحمة، لأنه من المؤسف القول وداعا للاعب كبير".
وأضاف: "ما يزيد من أسفي هو أنه كان عنصرا يمتلك عقلية رائعة، مما يجعل من فقدانه خسارة كبيرة بالنسبة لنا".
واستدرك: "ولكن ومن جهة أخرى، يمكنني التأكيد على أن رحيل بن رحمة الى البريمييرليج كان أمرا طبيعيا نظرا لمُستواه، والوقت كان مُناسبا لذلك".
وأردف: "نحن فخورون بأن فريقنا كون لاعبا قادرا على التواجد مع كبار الدوري الإنجليزي".
وشدد توماس فرانك على التطور الكبير الذي شهده مستوى سعيد بن رحمة منذ وصوله إلى الفريق الإنجليزي.
وأوضح: "سعيد تطور كثيرا خلال العامين اللذين قضاهما معنا، حيث أصبح لاعبا قادرا على صناعة الفارق، بدليل تمكنه من تسجيل أهداف كثيرة وتقديم العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه".
وأتم: "إضافة لقدراته في الهجوم، فإنه عمل كثيرا من أجل التحسن من الناحية الدفاعية، وهو الأمر الذي وُفق فيه الى حد بعيد".
يُذكر أن بن رحمة كان أحد أبرز نجوم برينتفورد على مدار الموسم الماضي، حيث أسهم معه في 25 هدفا، وكان قريبا من قيادته للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن الفريق خسر في المباراة النهائية المؤهلة للمسابقة أمام فولهام.
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