بين الحزن والسعادة.. بن رحمة يثير المشاعر في ناديه القديم

أثار الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي الجديد، مجموعة من المشاعر المختلطة في ناديه القديم برينتفورد، عقب الرحيل عن صفوفه.

وأعلن نادي وست هام يونايتد، الجمعة الماضية، تعاقده مع بن رحمة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند الشراء في عقده.

بين الحزن والسعادة

الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي برينتفورد، عبر عن حسرته لرحيل الدولي الجزائري، معتبرا أنه سيترك فراغا رهيبا في الخط الأمامي خلال ما تبقى من مباريات الموسم الجاري.



وقال فرانك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برينتفورد: "بطبيعة الحال أنا حزين بعد رحيل بن رحمة، لأنه من المؤسف القول وداعا للاعب كبير".

وأضاف: "ما يزيد من أسفي هو أنه كان عنصرا يمتلك عقلية رائعة، مما يجعل من فقدانه خسارة كبيرة بالنسبة لنا".

واستدرك: "ولكن ومن جهة أخرى، يمكنني التأكيد على أن رحيل بن رحمة الى البريمييرليج كان أمرا طبيعيا نظرا لمُستواه، والوقت كان مُناسبا لذلك".

وأردف: "نحن فخورون بأن فريقنا كون لاعبا قادرا على التواجد مع كبار الدوري الإنجليزي".





وشدد توماس فرانك على التطور الكبير الذي شهده مستوى سعيد بن رحمة منذ وصوله إلى الفريق الإنجليزي.

وأوضح: "سعيد تطور كثيرا خلال العامين اللذين قضاهما معنا، حيث أصبح لاعبا قادرا على صناعة الفارق، بدليل تمكنه من تسجيل أهداف كثيرة وتقديم العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه".

وأتم: "إضافة لقدراته في الهجوم، فإنه عمل كثيرا من أجل التحسن من الناحية الدفاعية، وهو الأمر الذي وُفق فيه الى حد بعيد".

يُذكر أن بن رحمة كان أحد أبرز نجوم برينتفورد على مدار الموسم الماضي، حيث أسهم معه في 25 هدفا، وكان قريبا من قيادته للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن الفريق خسر في المباراة النهائية المؤهلة للمسابقة أمام فولهام.