أشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطلعه لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مؤكدا أن الخرطوم لم تساند أبدا الإرهاب.



وقال رئيس الوزراء السوداني: نشكر الرئيس الأمريكي على تطلعه لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب الذي أضر ببلادنا، وبينما نقترب من التخلص من أثقل تركة النظام البائد نؤكد على أننا شعب محب للسلام ولم يكن أبداً مسانداً للإرهاب.

وأضاف، نتطلع لقيام الرئيس الأمريكي بإخطار الكونجرس بقرار رفع اسم بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكد أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد الاتفاق مع السودان على رفعه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والإعلان عن ذلك قد يكون خلال أيام.

وقال أحد المسؤولين لرويترز، إن الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائما على التفاصيل.