أشاد رئيس مجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإثنين، بالخطوة الأمريكية تجاه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان، إن "تطلع واشنطن لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعكس التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في بلادنا".

ومن جانبها أشادت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، برفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب، قائلة إنه" نتاج جهد كبير للحكومة الحالية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد ، الإثنين، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وفي وقت سابق الإثنين أيضاً، قال مسؤولان أمريكيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد الاتفاق مع السودان على رفعه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والإعلان عن ذلك قد يكون خلال أيام.

وقال أحد المسؤولين لرويترز، إن الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائما على التفاصيل.