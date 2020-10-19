أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يشعل الأسواق

سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة كبيرة في ختام التعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفع أسعار المعدن النفيس عالميا، في ظل تفاقم المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، ارتفع جرام الذهب عيار 24 في مصر وسجل 954.25 جنيه، مقارنة بنحو 944 جنيها في التعاملات الصباحية.

وارتفع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) بنحو 9 جنيهات، وسجل 835 جنيها مقارنة بنحو 826 جنيها في التعاملات المبكرة من صباح الإثنين.

وصعد جرام الذهب عيار 18 في مصر، وسجل نحو 715.75 جنيه، وهو أعلى بنحو 7.75 جنيه من التعاملات الصباحية التي سجلت 708 جنيهات.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 556.75 جنيه، أما عيار 12 فسجل نحو 477.25 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 9 نحو 357.75 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 72 جنيها، وسجل 6680 جنيها مقابل 6608 جنيهات في التعاملات الصباحية.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة كوفيد-19، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% إلى 1909.90 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1912.40 دولار.

وقال هارشال باروت، كبير استشاريي أبحاث جنوب آسيا في ميتال فوكاس: "تجدد تنامي كوفيد-19 في أوروبا يزيد إمكانية تجدد الركود وحدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد".

يُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25% هذا العام مع إطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من إجراءات التحفيز للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة.

وتجاوز، اليوم الإثنين، عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليون حالة، في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة من انتشار الوباء.

ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.