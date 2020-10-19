سياسة دوت الخليج الإخبارية الثلاثاء 2020/10/20 12:10 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/10/20 12:10 ص بتوقيت أبوظبي

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني: أشكر الرئيس الأمريكي على عزمه إلغاء تصنيف بلادنا كدولة راعية للإرهاب وهو وضع أضر كثيراً بعلاقاتنا الخارجية [١٠:٠٩ م، ٢٠٢٠/١٠/١٩] ⁦+20 109 059 5090⁩: النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني: نتطلع لتواصل دائم مع العالم يخدم مصالح شعبنا الذي يستحق كل جهد وعمل

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