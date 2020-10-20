أمر ملكي سعودي يفضح افتراءات "الجزيرة" القطرية

أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، كشف مجددا أكاذيب وافتراءات قناة "الجزيرة" القطرية، التي يلقبها المغردون بـ "عرش إبليس".

وقضى الأمر الملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وعضوية 20 عضوا من بينهم أعضاء جدد أبرزهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة، إمام الحرم المكي، والذي سبق أن أعلنت قناة "الجزيرة" أنه معتقل، وفند الكثيرون أكاذيبها آنذاك.

والشيخ بندر ولد في مكة المكرمة في عام 1395هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج في جامعة أم القرى، ثم حصل منها على درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سنة 1422هـ، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ.

وحالياً يعمل أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف علاوة على عمله إماماً وخطيباً في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

مع تلك السيرة المنيرة للرجل، استغرب الكثيرون أن يكون هدفا لأكاذيب الجزيرة، واستخدامه في حملات الافتراءات والأكاذيب التي تروجها ضد المملكة.