بارك الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، مساء الإثنين، قرار الولايات المتحدة المرتقب رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأكد حمدوك، في كلمة تليفزيونية، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "يعيدنا للمجتمع الدولي".

ولفت رئيس الوزراء السوداني، إلى أن بلاده أصحبت مؤهلة الآن "لبناء المؤسسات الوطنية وفتح الباب للإستثمارات".

وتابع: "سنعود للنظام المالي والمصرفي العالمي بعد فتح المجال لمعالجة ديون السودان.. نحتاج للتخطيط الجاد للاستفادة القصوى من فرصة رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد ، الإثنين، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".