أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بدعم صعود أسعار الذهب المعدن النفيس عالميا في مستهل تعاملات الأسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 299.32 ريال (61.15 دولار) مقابل 229.20 ريال (61.12 دولار) أمس الأحد، وانخفض جرام الذهب عيار 21 عند 200.65 ريال (53.51 دولار)، مقارنة بنحو 200.56 جنيه (53.48 دولار)، في تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 171.99 ريال (45.86 دولار) مقابل 171.90 ريال (45.84 دولار)، في تعاملات أمس الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 210.21 (56.05 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 133.77 ريال (35.67 دولار)، وسجل جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 نحو 1605.21 ريال (428.06 دولار).

- المعدن الثمين يعاود الصعود عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة كوفيد-19، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% إلى 1909.90 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1912.40 دولار.

وقال هارشال باروت، كبير استشاريي أبحاث جنوب آسيا في ميتال فوكاس، "تجدد تنامي كوفيد-19 في أوروبا يزيد إمكانية تجدد الركود وحدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

وتابع "تباطؤ النمو الاقتصادي سيعني مزيدا من التحفيز النقدي والمالي في المستقبل."

يُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25% هذا العام مع إطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من إجراءات التحفيز للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 2.4% إلى 24.74 دولار للأوقية، بعد أن اقتربت من ذروة أسبوع.

وقال "سيتي بنك" في مذكرة إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفضة إلى 40 دولارا على مدى الإثني عشر شهرا المقبلة، بفضل طلب استثماري مستدام وتعاف في الاستهلاك الصناعي خلال 2021.

وارتفع البلاتين 1.2% إلى 870.69 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9% مسجلا 2351.94 دولار.