الزمالك ضد الرجاء.. تطورات جديدة تهدد فرجاني ساسي بالغياب عن الإياب

بات التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك المصري، مهددا بالغياب عن الفريق خلال مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها السبت المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وغاب ساسي عن مباراة الذهاب التي فاز فيها الزمالك على الرجاء بنتيجة 1-0، مساء الأحد، على ملعب محمد الخامس، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلمت "دوت الخليج الرياضية" أن لاعب الوسط التونسي خضع لمسحة جديدة للتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبقى اللاعب في المغرب لحين التعرف على نتيجة المسحة التي خضع لها صباح الإثنين، حيث أعلن نادي الزمالك أنه سيعود إلى القاهرة بعد يومين.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"دوت الخليج الرياضية" إن النادي قام بالحجز في الفندق الذي يقيم فيه اللاعب التونسي لمدة أسبوع من أجل الخضوع للحجر الصحي خلال تلك الفترة.

وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من أعضاء البعثة قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أيضا، وسيقيمون داخل الفندق خلال تلك الفترة للخضوع للحجر الصحي، على أن يرافقهم أحد أفراد الطاقم الطبي لمتابعة حالتهم بشكل مستمر.

وفي حالة استمرار ساسي طوال فترة الحجز، فمن المتوقع غيابه عن مباراة الإياب التي تُقام بعد نحو 5 أيام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الرجاء أو التعادل معه بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب استمر 4 سنوات.