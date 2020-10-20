دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/10/20 11:39 ص بتوقيت أبوظبي
دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر في كلمة ألقاها أمام البرلمان قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس من ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة لأمير الكويت، الذي تولي السلطة الشهر الماضي بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء.
ودعا الشيخ نواف الجميع إلى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة،مؤكدا على الاستمرار المضي قدما على نهج الأمير الراحل والالتزام بالديمقراطية والدستور ودولة القانون.
وقال الشيخ نواف: "أثبتت وحدتنا الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات والأخطار والأزمات".
وشدد على "الالتزام بالديمقراطية منهجا واحترام الدستور كمبدأ"، مشيرا إلى أن "الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان".
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