وصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ظهر الثلاثاء، أول وفد حكومي إماراتي على متن طائرة إماراتية.

وكان وفد إسرائيلي كبير برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الوفد.

وقال الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان في تغريدة على "تويتر": " سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم قمة ثلاثية بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير حيث سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والاعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا".





وتعقد اللقاءات في مبنى مطار بن غوريون بسبب انتشار فيروس كورونا في إسرائيل.

ويرافق الوفد الإماراتي، وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين والمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وفيما يلي برنامج الزيارة (بتوقيت جرينتش) الذي حصلت عليه "دوت الخليج الإخبارية":

- الساعة 8 صباحا

ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوفد لدى وصوله مطار بن غوريون

- الساعة 8:05 صباحا

مراسم التوقيع على الاتفاقيات الإسرائيلية الإماراتية بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين

وتشمل:

اتفاقيات حول الطيران وحماية الاستثمار وإعفاءات التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا.

- الساعة 8:50 صباحا

اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخزانة الأمريكي ومساعد الرئيس الأمريكي آفي بيركوفيتش ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لهم.

- الساعة 10:45 صباحا:

اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخزانة الأمريكي، كما ستعقد اجتماعات مهنية بين الوزراء ومسؤولين آخرين من مختلف الأطراف.