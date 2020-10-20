أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا، مؤكدا التزام بلاده بعلاقات وثيقة مع البلد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الكاظمي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين.

وتوجد في العراق قوات ألمانية ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تتولى غالبيتها مهام تدريب القوات العراقية.

وثمن الكاظمي الدور الألماني في ملف المقاتلين الأجانب وإعادة النازحين.

ويسعى الكاظمي خلال جولة أوروبية استهلها من باريس الإثنين إلى تطمين الحلفاء على سلامة قواتهم بعد سلسلة عمليات قصف لمواقع قوات التحالف.