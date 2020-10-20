دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/10/20 12:46 م بتوقيت أبوظبي
أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا، مؤكدا التزام بلاده بعلاقات وثيقة مع البلد الأوروبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الكاظمي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين.
وتوجد في العراق قوات ألمانية ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تتولى غالبيتها مهام تدريب القوات العراقية.
وثمن الكاظمي الدور الألماني في ملف المقاتلين الأجانب وإعادة النازحين.
ويسعى الكاظمي خلال جولة أوروبية استهلها من باريس الإثنين إلى تطمين الحلفاء على سلامة قواتهم بعد سلسلة عمليات قصف لمواقع قوات التحالف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.