فيديو.. لاعب برازيلي سيئ الحظ يتعرض لأندر إصابات الملاعب

في واقعة نادرة بملاعب كرة القدم، تعرض جوستافو هنريكي، لاعب فريق فلامنجو البرازيلي، لواحدة من أغرب الإصابات في تاريخ اللعبة، وذلك في إحدى خصيتيه.

وأصيب المدافع البرازيلي في خصيته خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام كورينثيانز، مساء الأحد، في الجولة الـ17 من الدوري البرازيلي، والتي انتهت بفوز فلامنجو 5-1.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" الإنجليزية، فإن أحد لاعبي كورينثيانز داس بقدمه على خصية هنريكي دون قصد، ليخرج لاعب فلامنجو سريعا من الملعب، وسرواله مغطى بالدماء.

وتم إسعاف اللاعب صاحب الـ27 عاما سريعا بواسطة الطاقم الطبي لفريقه في غرفة الملابس، وبعد فترة توقف النزيف.

ونشرت "الصن" تعليقات عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الإصابة التي تعرض لها هنريكي، حيث قال أحدهم: "هذا هو كابوس كل رجل"، فيما قال آخر: "أشعر بالألم لمجرد رؤية هذا".





يذكر أن اللاعب أصبح حاليا بحالة جيدة، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر الجميع على رسائل الدعم، أنا أتعافى بالفعل من أجل العودة في أقرب وقت ممكن لمساعدة فلامنجو، شكرا لكم جميعا".



