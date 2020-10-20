دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/10/20 01:29 م بتوقيت أبوظبي
قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستقدم الكثير من الفرص الاقتصادية للبلدين.
ووصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ظهر الثلاثاء، أول وفد حكومي إماراتي على متن طائرة إماراتية.
وكان وفد إسرائيلي كبير برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الوفد.
وقال الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان في تغريدة على "تويتر": سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم قمة ثلاثية بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير حيث سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا".
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