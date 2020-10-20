قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، إن زيارتنا اليوم لإسرائيل ستعمق فرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

ووصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ظهر الثلاثاء، أول وفد حكومي إماراتي على متن طائرة إماراتية.

وكان وفد إسرائيلي كبير برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الوفد.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: لدينا مصادر اقتصاد متنوعة في البلاد، مضيفا: "الإمارات ستظل رائدة في الاقتصاد والانفتاح وصنع السلام".

وأكد الطاير أن الإمارات تلعب دورًا رياديًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة على مستوى التمويل والابتكار.

وقال: "بلادنا تتمتع بقوة اقتصادية كبرى في المنطقة ورائدة في التكنولوجيا المالية".

وأكد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستقدم الكثير من الفرص الاقتصادية للبلدين.