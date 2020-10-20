نتنياهو: نرحب بالزيارة التاريخية للوفد الحكومي الإماراتي لإسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل بأنه "اليوم المجيد للسلام".

نتنياهو في استقبال أول وفد إماراتي: اليوم نصنع التاريخ

وقال في كلمة لدى استقباله للوفد الإماراتي في مطار بن غوريون باللغة العربية "أهلا وسهلا".

وصول أول وفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل

وأضاف: "اليوم نحن نصنع التاريخ الذي سيبقى صامدا لأجيال".

وتابع: "أرجو أن تنقلوا إلى ولي العهد تقديرنا العميق لقيادته الرائدة. نحن نعمل معًا لتغيير الشرق الأوسط نحو الأفضل. نحن جميعًا أبناء إبراهيم".

وأشار نتنياهو إلى أن "زيارة وفد كبير من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل وتوقيع اتفاقيات يظهر للجميع فوائد السلام".

وأعلن أنه "سيتم اليوم توقيع 4 اتفاقيات ستحدث تغييرا حقيقيا".

وأشار نتنياهو إلى أن الاتفاقيات هي في مجالات "الطيران وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا".

وكان وفد إماراتي-أمريكي وصل إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب في طائرة مباشرة من الإمارات.