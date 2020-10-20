سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.650 جنيه للشراء، وأقل سعر للشراء عند 15.628 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع عند 15.758 جنيه، وأقل سعر عند 15.730 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 15.628 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.750 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر (حكومي).

وجاءت مصر ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وحسب بيانات البنك الدولي، يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل كبير، بدعم من اقتصاد قوي وسط تنفيذ خطط للتنمية المستدامة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي ‏في مصر خلال عام 2019 نحو 300 مليار دولار أمريكي.

اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو في مصر 18.316 جنيه للشراء، و18.525 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الإسترليني نحو 20.172 جنيه للشراء، و20.497 جنيه للبيع وفقا لشاشات بنك مصر.

الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في مصر نحو 4.086 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.238 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 48.746 جنيه للشراء، و51.470 جنيه للبيع، وفقا لشاشات بنك مصر.