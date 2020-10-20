أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

سجلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضا طفيفا في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 229.20 ريال (61.12 دولار)، مقارنة بنحو 299.44 ريال (61.18 دولار) خلال تعاملات أمس الإثنين.

بينما انخفض جرام الذهب عيار 21 وسجل نحو 200.55 ريال (53.48 دولار) مقابل 200.75 ريال (53.54 دولار) في ختام تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 171.90 ريال (45.84 دولار)، مقارنة بنحو 172.08 ريال (45.89 دولار) في ختام تعاملات الإثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 210.10 (56.03 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 133.70 ريال (35.65 دولار)، وسجل جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 نحو 1604.37 ريال (427.83 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الإثنين، بدعم من تراجع الدولار وآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط. وفي نهاية جلسة التداول، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.35% عند 1905.50 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتسجل عند التسوية 1911.70 دولار.

وقال هارشال باروت، كبير استشاريي أبحاث جنوب آسيا في ميتال فوكاس، "تجدد تنامي كوفيد-19 في أوروبا يزيد إمكانية تجدد الركود وحدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

وأضاف: "تباطؤ النمو الاقتصادي سيعني مزيدا من التحفيز النقدي والمالي في المستقبل".

يُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25% هذا العام مع إطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من إجراءات التحفيز للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة.