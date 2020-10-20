أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز 10 جنيهات خلال 5 ساعات

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بعد بداية ضعيفة بسبب تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا 2%، وسط ترقب مستثمرين مؤشرات بشأن ما إذا كان سيتم إقرار حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري الشهر المقبل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الثلاثاء المسائية نحو 960.03 جنيه مقابل 948.5 جنيه في مستهل تعاملات اليوم، بزيادة قدرها 11.53 جنيه، بعد نحو 5 ساعات تداولات اليوم.



كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر والمنطقة العربية، نحو 840.03 جنيه مقابل 830 جنيها عند بداية التعاملات، بزيادة 10.03 جنيه.

وارتفع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 720.02 جنيه مقابل 711.5 جنيه، محققا زيادة في السعر بقيمة 8.52 جنيه.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

جاء سعر جرام الذهب عيار 16 في السوق المصرية اليوم عند مستوى 640.02 جنيه، وجرام الذهب عيار 14 سجل 560.02، وأيضا عيار الذهب عيار 12 سجل 480.02 جنيه، وجرام الذهب عيار 10 سجل 400.01 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

استقر سعر الأوقية (الأونصة) في السوق المصرية عند مستوى 29,859.48 جنيها بنحو (1902 دولار)، وسط حالة من الحذر العالمي والترقب لتفعيل حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.8 تريليون دولار التي وعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم بالسوق المصرية، ليسجل 6720.24 جنيه، بعدما انخفض في مستهل التعاملات لمستوى 6640 جنيها، محققا زيادة قدرها 80 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

استقر الذهب اليوم الثلاثاء، ليحوم قرب 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مع ترقب مستثمرين مؤشرات بشأن ما إذا كان سيتم إقرار حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسية التي تجري الشهر المقبل.

واستقر الذهب عند 1905.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1908.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% أمام منافسيه ليدعم الذهب الذي يصبح أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال أوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك "تركيز المستثمرين منصب على حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي وما إذا كانت ستطرح بنجاح قبل الانتخابات.

"الانتخابات بحد ذاتها مهمة جدا. كما (تقيم) السوق فرص كل مرشح والتأثير علي السياسية النقدية مستقبلا".

وقال درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "يواصلان تضييق خلافاتهما" بشأن الحزمة.

والذهب الذي ارتفع بنحو 26% منذ بداية العام يميل للاستفادة من برامح تحفيز على نطاق واسع باعتباره أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4% إلى 24.59 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3% إلى 859.26 دولار واستقر البلاديوم عند 2344.22 دولار.