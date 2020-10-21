أعلنت وكالة الأنباء السورية، سانا، مساء الثلاثاء، أن اعتداء إسرائيليا بصاروخ استهدف مدرسة في قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي.



ولم تذكر الوكالة حتى هذه اللحظة مزيدا من التفاصيل.

الغارة الإسرائيلية على القنيطرة ليست الأولى، ففي وقت سابق استهدف صاروخ إسرائيلي موقعا بمحافظة القنيطرة مما أدى إلى وقوع جرحى وإصابة آلية عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، حينها، أن القصف استهدف أحد المواقع العسكرية شرق خان أرنبة، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بجراح.

وتشن إسرائيل غارات على عدة مواقع سورية منذ الحرب في 2011، وقال مسؤول إسرائيلي كبير في سبتمبر/أيلول "إن إسرائيل نفذت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين".