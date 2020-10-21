سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة بمصر، وفق متعاملين.

بينما ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى جنيه 15.646 للشراء، و15.746 جنيه للبيع، مقابل 15.628 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، يوم الثلاثاء.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء، وأقل سعر للشراء عند 15.63 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع عند 15.758 جنيه، وأقل سعر عند 15.73 جنيه.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع على الدولار في عدة بنوك، منها الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني، وبلوم مصر، وعودة، والمشرق.

أكبر 40 اقتصاد

وجاءت مصر ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وحسب بيانات البنك الدولي، يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل كبير، بدعم من اقتصاد قوي وسط تنفيذ خطط للتنمية المستدامة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي ‏في مصر خلال عام 2019 نحو 300 مليار دولار أمريكي.

اليورو والإسترليني

وارتفع سعر صرف اليورو في مصر إلى 18.40 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، فيما زاد سعر الإسترليني إلي 20.20 جنيه للشراء، و20.44 جنيه للبيع وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي).

الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.238 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 48.75 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.