الحوار الاستراتيجي الإماراتي الأمريكي.. يد واحدة ضد التطرف والإرهاب

شراكة استراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية رسمت خارطة أبجديات المرور نحو عالم مفعم بالاستقرار والازدهار في منطقة أدمتها الحروب.
واليوم، تضيف الإمارات والولايات المتحدة حروفا من ذهب لهذه الأبجديات، بحوار استراتيجي عنوانه الشراكة والتكامل والتنسيق من أجل الأمن والتنمية والسلام ومكافحة الإرهاب.
الإمارت وأمريكا.. شراكة في صناعة السلام ومكافحة الإرهاب
عبدالله بن زايد يشيد بالمسيرة التاريخية للعلاقات مع أمريكا
علاقات حافلة بصفحات تاريخية توجها الحوار الاستراتيجي الذي انطلق أمس الثلاثاء، بين الإمارات والولايات المتحدة، بحضور وزيري خارجية البلدين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومايك بومبيو.
يومٌ تاريخي يجمع البلدين.. هكذا وصفه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وهو يُطلق الحوار مع نظيره الأمريكي، مشيدا بالمسيرة التاريخية الناجحة للعلاقات الثنائية التي تمتد لقرابة خمسة عقود.
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