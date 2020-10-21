دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/10/21 03:11 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه اتفق وقادة اليونان وقبرص، اليوم الأربعاء، على "التصدي للسياسات التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها"، في رسالة واضحة إلى تدخلات تركيا واستفزازاتها في منطقة شرق المتوسط.
جاء ذلك في كلمة للسيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا وشارك فيها قادة مصر واليونان وقبرص.
وأضاف السيسي أن "اجتماعنا في القمة القبرصية اليونانية المصرية شهد نقاشات بناءة وتوافقا في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية".
وأشار إلى أن "القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص ناقشت الانتهاكات في منطقة شرق المتوسط والسياسات الاستفزازية والتعدي على سيادة دول الجوار".
وأشار إلى أن آلية التعاون بين قبرص واليونان ومصر مثّلت نموذجا ناجحا، مشددا على عدم التسامح مع الدول الداعمة للإرهاب تسليحًا وتمويلاً وتدريبًا .
وأعرب السيسي عن إدانة مصر لأي وجود أجنبي غير مشروع في سوريا.
واستضافت قبرص، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية على مستوى القادة جمعت إلى جانبها كلا من مصر واليونان في إطار آلية التعاون التي تربط الدول الثلاث.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه شرق المتوسط توترا أشعلته تركيا بعد إصرارها على الاستمرار في استفزازاتها بالتنقيب عن الغاز بالمنطقة وانتهاك سيادة اليونان وقبرص والتعدي على ثرواتهم.
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