سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020.. ارتباك بالأسواق

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، فيما سادت حالة من الارتباك السوق الموازية للنقد بعد إعلان الحكومة عزمها تعديل أسعار الصرف.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أسعار الدولار سجلت تباينا شديدا، حيث وصل أدنى سعر للعملة الأمريكية في السوق السوداء 235 جنيها وأعلى سعر 245 جنيها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن منذ أيام رفع السودان من قائمة الإرهاب عقب دفع تعويضات قيمتها 335 مليون دولار.



وقالت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي، إن الفوائد الفورية التي يمكن أن تتلقاها بلادها من رفع اسمها من قائمة الإرهاب هي الجانب المعنوي وجانب المعاملات المصرفية والتحويلات النقدية.

وأضافت أن بلادها بحاجة إلى تعديل سعر الصرف حتى لا يتضرر المغتربون وضمان سريان التحويلات عبر الطرق الرسمية، مشيرة إلى وجود 5 أسعار لصرف العملات في السودان.

ولا يزال سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



اليورو والإسترليني

وسجل سعر تداول اليورو الأوروبي في السوق السوداء 270 جنيها، بينما جاء سعره على شاشات تداول البنوك عند 65.15 جنيه للشراء، و65.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في البنوك عند 71.37 للشراء، و71.72 للبيع.

الريال والدرهم والدينار

كما استقر سعر الريال السعودي في السوق الموازية عند 64 جنيها، وفي البنوك سجل 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 67 جنيها في السوق السوداء، بينما على شاشات تداول بنك السودان المركزي بلغ 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق غير الرسمية عند 650 جنيها، وفي البنوك سجل 179.60 جنيه للشراء، و180.50 جنيه للبيع.