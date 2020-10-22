بدأ السودان رحلة رفع الدعم الوقود تدريجيا في خطوة يهدف منها السيطرة على حالة إنفلات الأسعار التي تضرب البلاد منذ نحو عام.

وأصدرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية تعلميات إلى نحو 13 شركة متخصصة في نقل وتوزيع المواد البترولية في البلاد بعدم طرح مشتقات البترول بالأسعار المدعومة.

وتتضمنت قائمة الشركات كل من، نبتة، الكريميت، غازبيرو، الرضوان، النحلة، بشائر، قادرة، الواجهة، ماثيو، وادي السندس، المتحدة، نوافل، الطريفي.



ووفق مخاطبات رسمية حصلت دوت الخليج الإخبارية على نسخة منها قررت الوزارة وقف التعامل بالأسعار المدعومة.





ووفق المخاطبات قررت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، الخميس، وقف ضخ البنزين والجازولين إلى 13 شركة توزيع، توطئة لتعديل سعره تماشيا مع خطة رفع الدعم عن الوقود التي أجازتها الحكومة الانتقالية.

جاء القرار بعد وصول أول باخرة وقود إلى ميناء بورتسودان مستوردة عبر القطاع الخاص، وينتظر أن تباع للجمهور بالسعر الحر.

ووجهت وزارة النفط في المخاطبات بتكوين لجنة من إدارة الإمداد والتوزيع ومركز التحكم الجيلي، لجرد الموجودات في المحطات والمستودعات لحساب المنتجات المتبقية وتغيير الأسعار في ماكينات السحب في المحطات.

وتأتي الخطوة إنفاذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.



