دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/10/22 06:04 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، اعتقال شخص إثر إنذار بوجود قنبلة في محطة قطارات "بار ديو" بمدينة ليون، شرق فرنسا.
وقالت شرطة المدينة في بيان، الخميس، إنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية، وأن شخصا اعتقل، والمحطة أخليت من الناس، بعد ورود إنذار بوجود قنبلة في المحطة.
وأضافت الشرطة، أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة، وفرضت طوقا أمنيا على المكان، وبدأت عمليات تفتيش.
وذكرت صحيفة "لو بروجريه" المحلية على موقها الإلكتروني، أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.