أعلن مجلس الوزراء الفرنسي،، حل جماعة "الشيخ أحمد ياسين" الإخوانية والموالية لحركة حماس.

الجماعة المتهمة بـ"التورط" في قتل أستاذ التاريخ قرب باريس، كما أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.

ما هي جماعة "الشيخ ياسين" التي حلتها فرنسا؟

وقال أتال، خلال سرد وقائع جلسة مجلس الوزراء، "أعلنا هذا الصباح حل جماعة الشيخ ياسين المتورطة والمرتبطة بهجوم يوم الجمعة الماضي وهي كانت منذ وقت طويل عبارة عن واجهة مزيفة لما هو في الواقع أيديولوجيا معادية للجمهورية تنشر الكراهية"؛ التقرير التالي يرصد تاريخ الجماعة في فرنسا.

جماعة الشيخ ياسين التي أعلنت فرنسا حلها، أسسها عبد الحكيم الصفريوي الذي يطاله التحقيق في قتل أستاذ التاريخ صمويل باتي بقطع رأسه.

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الصفريوي أسس الجماعة بعد مقتل زعيم حركة حماس أحمد ياسين، وهو المعروف من الأجهزة الأمنية والناشط في المنطقة الباريسية "متورط مباشرة" في عملية القتل الوحشية التي تعرض لها أستاذ في مدرسة كونفلان-سانت-أونورين، وفقا للرئيس إيمانويل ماكرون.

