سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020

تحسن سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، على خلفية ترقب رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، بعد تصريحات أمريكية بالخصوص.

والإثنين الماضي، غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر "تويتر"، قائلا: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما عظيما، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وصعد الجنيه السوداني في السوق الموازية إلى متوسط 225 - 235 جنيها للدولار الواحد، بينما يستقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عند متوسط 55 جنيها.

ويرتقب أن تعلن الحكومة السودانية خلال الأيام المقبلة، عن رزمة إجراءات لاستعادة الثقة بالعملة المحلية، بهدف تحويل النقد الأجنبي الوافد من الخارج إلى القنوات الرسمية، بعيدا عن السوق السوداء.

وتحسن سعر الصرف في السوق الموازنة، مقارنة مع متوسط 280 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي والسابق له، وسط شح وفرة العملة الأمريكية في السوق المحلية.

وقالت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي، إن الفوائد الفورية التي يمكن أن تتلقاها بلادها من رفع اسمها من قائمة الإرهاب هي الجانب المعنوي وجانب المعاملات المصرفية والتحويلات النقدية.

وأضافت أن بلادها بحاجة إلى تعديل سعر الصرف حتى لا يتضرر المغتربون وضمان سريان التحويلات عبر الطرق الرسمية، مشيرة إلى وجود 5 أسعار لصرف العملات في السودان.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء 266 جنيها، بينما جاء سعره على شاشات تداول البنوك عند 65.15 جنيه للشراء، و65.47 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية عند 63 جنيها، وفي البنوك سجل 14.67 جنيها للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 66 جنيها في السوق السوداء، بينما على شاشات تداول بنك السودان المركزي بلغ 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق غير الرسمية عند 646 جنيها، وفي البنوك سجل 179.60 جنيه للشراء، و180.50 جنيه للبيع.