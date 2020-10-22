أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقترب من ألف جنيه

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مع انخفاض طفيف لأسعار المعدن النفيس عالميا.



وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 960 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر والمنطقة العربية، نحو 840 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 720 جنيها في بداية تعاملات الخميس.

منخفض التكلفة

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السوق المصرية اليوم عند مستوى 560 جنيها، وجرام الذهب عيار 12 سجل 480 جنيها.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 عند 6720 جنيها، فيما سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السوق المصرية مستوى 1925 دولارا، وسط حالة من الحذر العالمي والترقب لتفعيل حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.8 تريليون دولار التي وعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب عالميا

تراجع الذهب اليوم الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57% إلي 1913.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأوقية الذي سجله أمس الأربعاء وكانت أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1916.60 دولار.

تعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.

وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الأسعار أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.

وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.85 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.1% إلى 887.32 دولار ولم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر وسجل 2403.81 دولار.